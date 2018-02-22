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Продажу алкоголя ограничат в Москве в День защитника Отечества

Общество
22 февраля, 7:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Такая мера необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Продажа крепкого спиртного, слабоалкогольных напитков и прохладительных напитков в стеклянной таре будет ограничена в Москве в местах проведения массовых мероприятий в День защитника Отечества. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников. Она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей", - приводятся в сообщении слова главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимира Черникова.

Москвичей и гостей столицы 23 февраля ждет обширная развлекательная программа: в этот день в парках, библиотеках и культурных центрах Москвы пройдут более 500 мероприятий. Праздничные фейерверки в честь праздника запустят сразу на 16 городских площадках.

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