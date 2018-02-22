МЧС распространило экстренное предупреждение о похолодании в Москве до -25 градусов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидается в Москве и Московской области в четверг утром. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, местами ожидается похолодание до -25 градусов.

"Утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москва ожидается морозная погода с температурой воздуха -20 ... -15°С, местами до -25°С, - говорится в сообщении. - Возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и прекращению работы промышленных предприятий".

В пресс-службе главка рекомендуют в условиях холодной погоды по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а во избежание переохлаждения или обморожения - надевать теплую одежду и обувь.