Жителей Орловской области будут бесплатно возить в аэропорт Воронежа

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт "Воронеж" и Торгово-промышленная палата Орловской области договорились об организации в 2018 году бесплатных перевозок жителей региона в аэропорт. На маршруте будут курсировать автобусы на 6, 12 и 20 мест, рассказал ТАСС советник генерального директора аэропорта Андрей Шагунов.

"Перевозки из Орла до аэропорта "Воронеж" будут осуществляться по заявкам туристических операторов Орловской области. То есть, по заказу на определенные дни и время авиарейсов, это экономически обосновано, чтобы не ездили пустые автобусы. Время в пути составит около 3 часов 40 минут, прибытие в аэропорт - за полтора часа до вылета", - сказал Шагунов.

По его словам, в организации трансфера ставка делается на увеличение пассажиропотока в сфере международных авиамаршрутов. "Планируется, что между Орлом и Воронежем будут курсировать автобусы на 6, 12 и 20 мест, возможно и большей вместимости, но это зависит от потребностей туроператоров. В этом проекте мы будем сотрудничать с Торгово-промышленной палатой Орловской области, это скажется и на увеличение пассажирских перевозок в регионе, и в целом укрепит экономические связи между регионами", - отметил собеседник агентства.

В списке партнеров аэропорта "Воронеж" более 20 федеральных туроператоров и 168 региональных туристических агентств. "Для жителей Орловской области организация перевозок, безусловно, выгодна, потому что появится возможность лучше, с меньшими затратами планировать турпоездки. Мы поможем руководству аэропорта и в дальнейшем выстраивать деловые отношения с орловскими представителями туризма", - отметила президент Торгово-промышленной платы Орловской области Светлана Ковалева.