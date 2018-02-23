Чествованием ветеранов отметили в Оттаве День защитника Отечества

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны стали в четверг почетными гостями торжественного приема в посольстве России в Оттаве, который был приурочен к Дню защитника Отечества. Как передает корреспондент ТАСС, праздник смогли посетить шесть ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, проживающих сейчас в столице Канады.

"В этот торжественный день мы говорим сердечное спасибо вам, наши ветераны, и чествуем тех, кто избрал своей профессией защиту Родины", - сказал посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Он напомнил, что в 2018 году отмечается столетие создания Красной армии. "Современная российская армия, как ее преемница и хранительница традиций, готова противостоять сегодняшним вызовам и угрозам и бороться с международным терроризмом вместе с нашими союзниками и партнерами", - добавил дипломат.

"Мы, ветераны, рады, что этот праздник отмечается, что наше молодое поколение правильно воспитывается и чтит память своих предков, не раз отстоявших Родину на протяжении всей истории России", - сказала корреспонденту ТАСС ветеран Великой Отечественной войны Ольга Федорова, служившая санитаркой в госпитале. Она рассказала, что именно в госпитале она встретила своего будущего мужа Виктора Федорова - участника Сталинградской битвы, боев за освобождение Чехословакии и битвы за Берлин. "Умирающему бойцу переливали мою кровь, мы тогда с ним встретились глазами, и будто между нами образовалась какая-то связь. Он выжил, прошел войну, а в 1946 году нашел меня в Куйбышеве (теперь Самара - прим. ТАСС), и мы прожили вместе 64 года", - поделилась воспоминаниями Федорова, которая с 1996 года со своей семьей проживает в Канаде.

Во время приема, который посетили дипломаты и военные атташе из Канады, США, Мексики, Китая, Венесуэлы, Анголы и других стран, гостям был представлен видеофильм о действиях российских вооруженных сил в Сирии. "Защита Родины всегда считалась святой и почетной обязанностью, и те, кто избрал своей профессией ратный труд, имели и имеют неизменное уважение народа", - заявил корреспонденту ТАСС военный атташе РФ в Канаде полковник Игорь Старков. Он добавил, что военнослужащие России в настоящее время ведут борьбу с терроризмом в Сирии, и "именно они стали опорой для восстановления мира и стабильности в освобожденных сирийских городах и селах".