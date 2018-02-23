Около 100 человек отметили 75-летие освобождения Кавказа восхождением на Эльбрус

ПОЛЯНА АЗАУ, /Кабардино-балкарская республика/, 23 февраля. /ТАСС/. Митинг памяти состоялся в День защитника Отечества на Эльбрусе, на высоте 4200 метров. Около 100 человек поднялись к месту, где проходила самая высокогорная линия фронта Великой Отечественной войны. Здесь установлена памятная доска бойцам Советской Армии, сбросившим 13 и 17 февраля 1943 года гитлеровские штандарты с вершин Эльбруса, сообщает корреспондент ТАСС.

"Всего в акции приняли участие более 100 человек. Основная цель - показать молодому поколению, кому мы обязаны сегодняшним днем. В 2010 году здесь была установлена памятная доска горным альпинистам, которые сняли немецкие штандарты с двух вершин Эльбруса",- сказал ТАСС глава местного самоуправления администрации Эльбруского района Исмаил Отаров.

В восхождении приняли участие представители совета местного самоуправления Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР), администрации Эльбрусского района, молодежной палаты района и парламента республики, Центра горной подготовки и выживания "Терскол" Министерства обороны РФ, районного военного комиссариата, УФСБ России по КБР, пограничного управления ФСБ России по КБР, ОМВД России в Эльбрусском районе, АО "Курорт Эльбрус", Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России (ЭВПСО), канатно-кресельных дорог "Чегет" и депутаты поселка Эльбрус.

У памятной доски они возложили цветы, затем была объявлена минута молчания. Глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов от имени руководства республики выразил участникам акции благодарность и отметил, что нынешнее поколение обязано чтить и помнить подвиги героев - участников ВОВ, грудью вставших на подступах к Эльбрусу. Затем лыжники (спасатели ЭВПСО МЧС России, АО "Курорт Эльбрус", канатно-кресельных дорог "Чегет") с копией знамени Победы и флагами РФ и КБР спустились с вершин. Как отметил, заместитель начальника ЭВПСО Альберт Хаджиев, мероприятие значимое для воспитания молодежи, а отряд обеспечивал безопасность.

"Там очень холодно, но мы ощутили то, что чувствовали защитники нашей Родины <...> важно было подняться туда, чтобы проявить уважение к этим людям. Они завоевали для нас этот мир", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС одиннадцатиклассник юнармеец Адмир Гаппоев.