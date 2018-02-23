Кадыров: чеченский народ не зацикливается на трагическом прошлом и смотрит вперед

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сталинские репрессии и сообщил, что чеченский народ не зацикливается на трагическом прошлом. Обращение в честь 74-й годовщины начала депортации чеченцев и ингушей глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.

У чеченского народа есть "мудрость и мужество, чтобы смотреть вперед, не зацикливаться исключительно на трагическом прошлом", а в сегодняшней России "каждому народу гарантированы реальные права и свободы", считает глава республики.

Депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию началась 23 февраля 1944 года. По разным оценкам, было депортировано от 500 тыс. до 650 тыс. человек. В 1989 и 1991 гг. были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".