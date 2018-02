В Приморском океанариуме появились пингвины Гумбольдта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта прибыли в Приморский океанариум из пражского питомника. Об этом в субботу сообщила пресс-служба океанариума.

"Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта в возрасте от 9 до 16 месяцев приобретены при участии Международного благотворительного фонда "Константиновский". Птицы прибыли из питомника Nature Resource Network s.r.o. (Прага, Чешская республика), поставляющего животных в крупнейшие зоопарки и океанариумы мира. Сейчас пингвины проходят обязательный тридцатидневный карантин в Научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. По словам орнитологов, птицы здоровы, неплохо перенесли дорогу и связанные с этим волнения, о чем говорят высокие пищевая и двигательная активность", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что переезду животных предшествовала серьезная подготовительная работа. Были получены все необходимые разрешения и заключения. Орнитологи Приморского океанариума выезжали в Чехию для общения с будущими подопечными, чтобы птенцы успели к ним привыкнуть и стресс от переезда был минимальным.

"Пингвины Гумбольдта - особо охраняемый вид, включенный в список I CITES. Их перемещение тщательно отслеживается, даже если птицы, как в этом случае, выведены в неволе. Согласно требованиям CITES все птенцы чипированы (электронный чип - своеобразный аналог паспорта для животного). Это позволяет уверенно идентифицировать каждую особь. Отбор и перевозка животных осуществлялись согласно требованиям международных и российских природоохранных и иных надзорных органов", - говорится в сообщении.

Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti), назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 см, вес - до 5 кг. Находятся на грани исчезновения. Живут на западном побережье Южной Америки, где проходит холодное Перуанское течение. Гнездятся в гротах среди камней на побережье Чили и Перу.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - международное правительственное соглашение. Действует с 1975 года. Цель Конвенции - гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаст угрозы их выживанию. Под защиту Конвенции подпадает более 33 тыс. видов животных.