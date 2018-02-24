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РПЦ готовит документ, в котором отразит свою позицию по вопросам геномных исследований

Общество
24 февраля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Отмечается, что Русская православная церковь одобряет исследования, "которые в перспективе могут помочь бороться с какими-то болезнями, с какими-то вредоносными вирусами"

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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь готовит документ, в котором будет определена ее позиция по отношению к геномным исследованиям. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы готовим церковный документ, который должен будет определить позицию церкви по данной проблематике [исследованиям генома]. Самый главный критерий для нас - нравственный критерий: если речь идет о научных исследованиях, которые в перспективе могут помочь бороться с какими-то болезнями, с какими-то вредоносными вирусами, могут помогать людям восстанавливать свое здоровье, то такие методы мы, конечно, поддерживаем", - заявил митрополит.

"Но если речь идет о вмешательстве в то, право на что принадлежит только самому Творцу, то здесь мы выступаем против такого вмешательства. Вот, например, все, что касается потенциального клонирования людей, - мы говорим о том, что с нравственной точки зрения такое клонирование недопустимо", - отметил Иларион.

Президент России Владимир Путин 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию, посвященном вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, поручил в короткие сроки разработать программу масштабных геномных исследований в РФ.

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