Упавший с высоты акробат цирка Запашного останется на лечении в больнице Элисты

ТАСС, 25 февраля. Воздушный акробат Антон Мартынов, который сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного, пока останется на лечении в больнице Элисты (Калмыкия). Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заместитель директора цирка по организации гастролей Парвиз Гаджиев.

Ранее сообщалось, что воздушный акробат сорвался с высоты во время выступления в спорткомплексе "Ойрат-арена" в Элисте. По предварительным данным, причиной падения мог стать ремень, вышедший из карабина. Также сообщалось, что пострадавшего доставили в реанимацию с серьезными травмами головы, его состояние оценивалось как тяжелое. Следственное управление СК РФ по Калмыкии начало процессуальную проверку случившегося.

"Пока транспортировать его куда-либо не будут, чтобы избежать дополнительного стресса для организма. Состояние Антона стабильно тяжелое, но ухудшений нет", - сказал Гаджиев.

Он также отметил, что окончательно причина падения будет установлена после тщательного расследования. Сейчас лишь известно, что "все тросы, ремни и подвеска целые".

Пока цирк Мстислава Запашного не будет отменять гастроли в Элисте.