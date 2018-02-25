На лучшие проекты благоустройства малых городов выделят 5 млрд руб. ежегодно до 2021 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в бюджете выделение с 2018 года не менее 5 млрд рублей ежегодно на поддержку лучших проектов общественных пространств в малых и исторических городах. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля в воскресенье перечне поручений по итогам встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

"Предусматривать, начиная с 2018 года и в период 2019 - 2021 гг., выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 5 млрд. рублей ежегодно на поддержку проектов<…>", - говорится в сообщении.

Данные средства победители получат в виде грантов. Победителями конкурса в 2018 году станут 60 городов. Сумма гранта на реализацию проекта благоустройства парка, сквера, площади или улицы в малом городе составит от 30 до 100 млн рублей, исторические поселения смогут рассчитывать на сумму до 50 млн рублей.

Президент также поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ до 30 июня 2018 года подготовить предложения по совершенствованию порядка археологических раскопок на территории исторических поселений, по уточнению критериев отнесения муниципальных образований к категории исторических поселений и повышению туристкой и инвестиционной привлекательности малых и исторических городов.

К тому же сроку предстоит проработать вопрос расширения перечня городов, входящих в состав туристского маршрута "Золотое кольцо России".