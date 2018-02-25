В акции памяти Немцова в Петербурге приняли участие около 300 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Около 300 человек приняли участие в акции памяти политика Бориса Немцова на площади Ленина в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"На акцию собрались около 300 человек. Мероприятие прошло без нарушений", - сказали в пресс-службе.

Согласованная акция в Калининском районе города началась в 14:00 мск и продлилась более часа.

Шествие в память о политике также прошло в Москве. В мероприятии приняли участие около 4,5 тыс. человек.

Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их к различным срокам лишения свободы - от 11 до 20 лет - в колонии строгого режима.