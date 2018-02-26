Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой проведет анализ уборки снега в регионах в связи с жалобами граждан

Общество
26 февраля, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

По словам министра, он поражен ситуацией с уборкой снега в этом году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ проанализирует организацию работ по уборке снега в субъектах РФ в связи с недовольством граждан. Об этом глава Минстроя Михаил Мень сообщил в понедельник в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Мы, отталкиваясь от тех жалоб, которые к нам поступают, ... направляем свои запросы в субъекты, и мы летом проведем определенный разбор полетов", - заявил Мень. "Проверку, анализ будем делать. У нас это все складируется, все данные со всех субъектов, мы получаем данные и официальные, и неофициальные, и смотрим и социальные сети, и те обращения, которые к нам поступают от граждан", - сказал министр.

По словам Меня, ситуация с уборкой снега в текущем году "просто поразила" его. "Такое ощущение, что куда-то эта техника действительно подевалась за эти пару зим последних", - отметил глава Минстроя.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что ответственные за уборку снега в ряде окружных и районных структур Москвы, которые курировали и были задействованы в ликвидации последствий одного из сильнейших за столетие снегопада 3-4 февраля, отстранены от работы по результатам проверки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мень, Михаил Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский метрополитен. Досье
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Яровая считает "заказной истерикой" статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде
7
Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама