Минстрой проведет анализ уборки снега в регионах в связи с жалобами граждан

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ проанализирует организацию работ по уборке снега в субъектах РФ в связи с недовольством граждан. Об этом глава Минстроя Михаил Мень сообщил в понедельник в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Мы, отталкиваясь от тех жалоб, которые к нам поступают, ... направляем свои запросы в субъекты, и мы летом проведем определенный разбор полетов", - заявил Мень. "Проверку, анализ будем делать. У нас это все складируется, все данные со всех субъектов, мы получаем данные и официальные, и неофициальные, и смотрим и социальные сети, и те обращения, которые к нам поступают от граждан", - сказал министр.

По словам Меня, ситуация с уборкой снега в текущем году "просто поразила" его. "Такое ощущение, что куда-то эта техника действительно подевалась за эти пару зим последних", - отметил глава Минстроя.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что ответственные за уборку снега в ряде окружных и районных структур Москвы, которые курировали и были задействованы в ликвидации последствий одного из сильнейших за столетие снегопада 3-4 февраля, отстранены от работы по результатам проверки.