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Протест таксистов против Uber остановил движение в центре Праги

Общество
26 февраля, 22:07 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 26, февраля. /ТАСС

В акции приняли участие более 100 таксистов

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ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в центре Праги в понедельник было затруднено или полностью остановлено из-за протеста таксистов против деятельности службы Uber, предоставляющей онлайн-услуги по заказу такси. Наибольшие проблемы, согласно информации мэрии чешской столицы, возникли в районе между Карловой и Вацлавской площадями.

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В акции протеста, цель которой добиться от городских властей запрета Uber, приняли участие более 100 таксистов. На своих автомобилях они медленно передвигались по центру города, блокируя движение. В некоторых местах водители останавливали машины, имитируя поломки. Сбои в работе городского наземного транспорта составили, согласно мэрии, "десятки минут". Один из участников автомарша задержан полицией.

Прага в последние месяцы пережила череду подобных акций протеста таксистов. Некоторые из них приводили к транспортному коллапсу в центре города. Очередной заезд по столице водители планируют провести в четверг.

Uber, как считают пражские таксисты, стал для них опасным конкурентом. Водители альтернативной службы такси освобождены, в частности, от обязанности установки в автомобилях таксометров.

Между тем, жители Праги и туристы активно пользуются услугами Uber, так как расценки заключивших с ней соглашения водителей значительно ниже, чем у обычных таксистов. В Праге договорные отношения с этой службой имеют 2 тыс. автомобилистов.

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