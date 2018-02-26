Протест таксистов против Uber остановил движение в центре Праги

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в центре Праги в понедельник было затруднено или полностью остановлено из-за протеста таксистов против деятельности службы Uber, предоставляющей онлайн-услуги по заказу такси. Наибольшие проблемы, согласно информации мэрии чешской столицы, возникли в районе между Карловой и Вацлавской площадями.

В акции протеста, цель которой добиться от городских властей запрета Uber, приняли участие более 100 таксистов. На своих автомобилях они медленно передвигались по центру города, блокируя движение. В некоторых местах водители останавливали машины, имитируя поломки. Сбои в работе городского наземного транспорта составили, согласно мэрии, "десятки минут". Один из участников автомарша задержан полицией.

Прага в последние месяцы пережила череду подобных акций протеста таксистов. Некоторые из них приводили к транспортному коллапсу в центре города. Очередной заезд по столице водители планируют провести в четверг.

Uber, как считают пражские таксисты, стал для них опасным конкурентом. Водители альтернативной службы такси освобождены, в частности, от обязанности установки в автомобилях таксометров.

Между тем, жители Праги и туристы активно пользуются услугами Uber, так как расценки заключивших с ней соглашения водителей значительно ниже, чем у обычных таксистов. В Праге договорные отношения с этой службой имеют 2 тыс. автомобилистов.