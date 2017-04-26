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Таксисты по всей Испании устроили акции протеста против Uber и Cabify

Общество
26 апреля, 15:38 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Протесты проходят в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Малаге, Севилье и других городах королевства
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МАДРИД, 26 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Водители такси в разных городах Испании приняли участие в акциях протеста против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify.

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Организатором демонстраций является Профессиональная федерация такси и ряд других профсоюзов. Протесты проходят как в Мадриде, так и в Барселоне, Валенсии, Малаге, Севилье и других. Участники акции обвиняют онлайн-сервисы в "недобросовестной конкуренции". В зависимости от населенного пункта, манифестации продлятся от двух до четырех часов.

В крупнейших городах Испании демонстрации вызвали заторы на дорогах. "Мы будем двигаться вперед в борьбе за наши права и настаивать, чтобы Министерство развития выполняло закон", - отметили в Профессиональной федерации такси. В испанской столице демонстрация началась в 11:00 по местному времени (12:00 мск), в ней приняли участие сотни человек. В конце акции напротив здания Минразвития был зачитан манифест протестующих.

В середине марта текущего года подобная акция прошла в столице королевства и в Барселоне. В ней приняли участие тысячи человек. Помимо Испании, демонстрации против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок проходили и в других европейских странах, в том числе в Португалии, Италии, Венгрии и во Франции.

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