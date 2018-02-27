Серия конференций для молодежи о перспективах развития Арктики стартовала в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Сезон конференций и открытых лекций для молодежи о перспективах работы в Арктике и развития региона стартовал в Санкт-Петербурге. Первая конференция, открывшаяся во вторник, посвящена социально-экономическому развитию, рассказала ТАСС программный директор организатора мероприятий - петербургского Арктического молодежного центра компетенций Анастасия Терехова.

"Сегодня у нас тематика мероприятия - социально-экономические аспекты развития российской Арктики. Наша целевая аудитория - это студенты полярных специальностей... Приглашены эксперты "Крыловского государственного научного центра", ООО "Газпромнефть-Сахалин", Института народов Севера РГПУ им. Герцена, а также член Российского географического общества, путешественник, начальник благотворительной экспедиции в Арктику Илья Гуревич", - сказала Терехова.

Слушатели из числа студентов, магистрантов и аспирантов смогут обсудить с экспертами вопросы нефте- и газодобычи в Арктике, поставку грузов и сырья в целом по Северному морскому пути, проблемы коренных народов Российского Севера. Запланированы также практические занятия, задания для мозговых штурмов. "Мы готовим кадровый резерв ребят, которые могут работать на благо Арктики", - отметила Терехова.

Всего за весенний период Арктический молодежный центр компетенций проведет в Петербурге пять конференций. "У нас среди пяти конференций пройдут две, на которой мы разыграем право прохождения стажировок [в компаниях, которые уже работают в северных регионах]", - отметила Терехова. Также она добавила, что по итогам заседаний планируется выпустить сборный аналитический доклад с рекомендациями относительно развития Северных регионов страны.

Организаторы также планируют открыть лекторий и рассказать петербуржцам о полярном регионе. Помимо студентов и аспирантов полярных специальностей, предполагается привлечь также школьников старших классов и их родителей. В Арктическом центре надеются, что лекции и кинопоказы смогут заинтересовать старшеклассников работой в Арктике и мотивировать их поступать на соответствующие специальности в вузы.

Арктический молодежный центр компетенций - это научно- консультативный совет при комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга. Он был учрежден в 2016 году для популяризации освоения Арктики, организации научных конференций, подготовки кадров и организации стажировок петербургских студентов в Северных регионах.