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Путин в Кремле вручит госнаграды российским спортсменам-призерам Олимпиады в Пхёнчхане

Общество
28 февраля, 0:15 UTC+3 МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Команда олимпийских атлетов из РФ завоевала 17 медалей

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду поздравит в Кремле российских победителей и призеров XXIII зимних Олимпийских игр. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Российские спортсмены завоевали 17 медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане

"Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр", - отметили в пресс-службе.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля. Команда олимпийских атлетов из России завоевала 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Золотые награды выиграли фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда, в овертайме победившая сборную Германии со счетом 4:3.

Ввиду отстранения Олимпийского комитета России за нарушения антидопинговых правил на играх в Сочи в 2014 году, россияне выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом. При этом приглашения на игры от Международного олимпийского комитета (МОК) не получили несколько десятков ведущих спортсменов.

Оценка выступления

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным".

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25 февраля президент направил телеграмму российским хоккеистам, поздравив их с триумфальным выступлением на Олимпиаде. Он, в частности, отметил бойцовские качества, которые "всегда отличали нашу "ледовую дружину", вели ее к победам". "И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов", - подчеркнул Путин.

Двумя днями ранее глава государства направил также поздравительные телеграммы олимпийской чемпионке Алине Загитовой и серебряному призеру Олимпиады Евгении Медведевой. Путин отдельно отметил и работу тренеров фигуристок - Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. "В ярком успехе российских фигуристок - ваш огромный вклад, повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, настроить воспитанниц на борьбу и победу", - написал президент.

Президент и олимпийцы

После того как МОК в начале декабря 2017 года временно приостановил членство Олимпийского комитета России, Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать российским олимпийцам принимать участие в играх 2018 года в нейтральном статусе. Президент РФ тогда обратил внимание, что многие спортсмены, в том числе которых он знает лично, "шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни". "Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно", - сказал глава государства.

31 января на встрече с олимпийцами, отправлявшимися в Пхёнчхан, Путин попросил у спортсменов прощение за то, что не удалось оградить их от чуждых спорту событий.

"Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда... будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах и во всех отношениях, чистого от допинга, чистого от наносных явлений, которые не свойственны спорту", - заверил президент.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Загитова, Алина Ильназовна Путин, Владимир Владимирович Медведева, Евгения Армановна
Темы
Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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