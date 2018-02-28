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Краснодарский суд перенес подготовку к иску Дерипаски о его фотографиях в соцсетях

Общество
28 февраля, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В суде уточнили, что назначенный на 1 марта в здании Усть-Лабинского районного суда пресс-подход также не состоится

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Усть-Лабинский суд Краснодарского края перенес на неопределенное время подготовку по иску бизнесмена Олега Дерипаски к блогерам Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову в связи с размещением в соцсетях без его согласия материалов, касающихся его личной жизни. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Оксана Шарейко.

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Источник: блогеры Алекс Лесли и Настя Рыбка останутся в Таиланде под стражей до депортации

"28 февраля 2018 года направлено в Краснодарский краевой суд по частным жалобам на определение суда о принятии мер по обеспечению иска. В связи с чем 1 марта 2018 года подготовка по гражданскому делу проводиться не будет", - сказала собеседница агентства. Ранее подготовка по иску была назначена на 14:00 мск 1 марта. После назначения новой даты подготовки будет назначена дата рассмотрения иска, уточнила Шарейко.

Кроме того, уточнили в суде, пресс-подход, назначенный на 1 марта в здании Усть-Лабинского районного суда, не состоится. "Явка журналистов, подавших заявки и аккредитованных на пресс-подход, является нецелесообразной, поскольку каких-либо иных комментариев и дополнительных сведений по делу предоставляться не будет до рассмотрения частных жалоб в краевом суде", - сказали в суде.

Как рассказал ранее представитель бизнесмена, иск был подан 9 февраля против физических лиц Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), разместивших на своих страницах в соцсетях частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни.

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Дерипаска, Олег Владимирович
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