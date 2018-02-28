Замдиректора Росгвардии вручил знамя Московскому президентскому кадетскому училищу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии РФ Сергей Захаркин вручил знамя Московскому президентскому кадетскому училищу национальной гвардии РФ имени Шолохова. С ним кадеты училища впервые в истории пройдут по Красной площади на параде Победы 9 мая, передает корр. ТАСС, присутствовавший на торжественной церемонии.

Знамя было передано на плацу знаменной группой дивизии имени Дзержинского.

"В жизни кадетского училища важный шаг - вручено знамя. За знамя отдавали жизнь, знамя берегли и оно всегда было символом ратного подвига. Большие задачи ставьте перед собой всегда. И от имени главнокомандующего поздравляю личный состав и желаю успехов во всех поставленных задачах", - сказал Захаркин.

На церемонии также присутствовали ветераны, представители духовенства, казачества, родители кадетов. Они поздравили воспитанников корпуса с получением знамени.

Московское президентское кадетское училище имени Шолохова открылось в 2002 году как Московский казачий кадетский корпус. С 2016 года корпус перешел в ведение Росгвардии РФ и сменил название на нынешнее