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Теплоходы переоборудуют под гостиницы в Самаре и Казани на время ЧМ по футболу

Общество
28 февраля, 21:19 UTC+3 САМАРА САМАРА 28, февраля. /ТАСС

Средняя вместимость теплоходов - порядка 200 мест

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САМАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Теплоходы, оборудованные под плавучие гостиницы, смогут разместить болельщиков на время ЧМ по футболу в Самаре и Казани, сообщили ТАСС в среду в департаменте туризма Самарской области.

"Три теплохода у нас уже предполагается под размещение. Подходить они будут к речному вокзалу Самары (…) У одного из теплоходов маршрут движения определен: Ульяновск - Казань - Самара", - добавили в департаменте.

Средняя вместимость теплоходов - порядка 200 мест. "Есть трехпалубные, есть четырехпалубные, в каждом теплоходе количество мест разное", - добавили в департаменте, уточнив, что теплоходы бронируют отдельные группы туристов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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