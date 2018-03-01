Число сделанных в России процедур ЭКО за год возросло с 45 тыс. до 68 тыс.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Число женщин, которые прошли в России процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), за год возросло с 45 тыс. до 68 тыс. Об этом сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Мы развиваем высокотехнологичные репродуктивные технологии, такие как ЭКО. Последние два с половиной года мы делаем его бесплатно. Если год назад число женщин, которые получили эту процедуру, было около 45 тыс., то в прошлом году это уже более 68 тыс.", - отметила Скворцова. "Мы добились эффективности ЭКО и входим в тройку стран-лидеров в мире", - сказала она в преддверии послания президента России Федеральному собранию.

Она напомнила, что еще одной важной мерой по повышению рождаемости стало то, что за пять лет число абортов уменьшилось более чем на 25%.