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В Госдуму внесен законопроект о льготном восстановлении документов пострадавшим от ЧС

Общество
1 марта, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

ЧС приводят к утрате материального достатка, поэтому пострадавшим трудно оплатить госпошлину, считают авторы законопроекта

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ТАСС, 1 марта. Группа депутатов от "Единой России" во главе с Андреем Исаевым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты госпошлин за восстановление документов взамен утраченных для физлиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Чрезвычайные ситуации приводят к утрате или резкому снижению материального достатка пострадавших, в связи с чем оплата государственной пошлины становится непосильным бременем, отмечают авторы законопроекта. "Так, например, за выдачу взамен утраченного или пришедшего в негодность международного водительского удостоверения предусмотрена государственная пошлина в размере 1 600 рублей, паспорта транспортного средства - 800 рублей, свидетельства о регистрации транспортного средства - 500 рублей. Размер государственной пошлины за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния составляет 350 рублей", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть льготу для физических лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и обратившихся за получением утраченных или пришедших в негодность вследствие такой чрезвычайной ситуации документов, освободив их от уплаты госпошлины за получение таких документов.

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