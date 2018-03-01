Регионы закрывают несанкционированные свалки в пользу сортировки мусора

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проблема утилизации отходов является острой во многих регионах страны, власти борются с несанкционированными свалками и ищут инвесторов для создания современной мусоропереработки, рассказали ТАСС представители региональных властей.

О необходимости решения проблемы утилизации мусора заявил в четверг Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он отметил, что в России выявлено около 22 тыс. свалок.

"Можно сказать, что проблема мусорных свалок - самая острая тема сейчас и на ближайшие годы в России", - заявил ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Он отметил, что в настоящее время власти региона рассматривают более 10 обращений от инвесторов о строительстве мусороперерабатывающих предприятий, эти проекты планируется обсудить с жителями области.

Новые заводы в регионах

Ряд регионов уже определился с тем, как утилизировать и сортировать мусор в ближайшие годы. К примеру, мусоросортировочный комплекс планируется построить в 2018 году в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Как сообщил ТАСС замминистра строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства региона Жамболат Гасташев, новый комплекс позволит снизить объемы утилизируемого мусора и тем самым уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Мощность нового объекта составит порядка 50 тыс. тонн в год, он сможет обрабатывать около 10% мусора в республике, где сегодня перерабатывается не более четверти отходов.

В Курской области региональные операторы намерены вложить порядка 3 млрд руб. в переработку мусора, а в Казани в декабре 2022 года планируется ввести в строй мусоросжигательный завод.

В Тюменской области, по словам губернатора региона Владимира Якушева, в 2019 году должны быть построены три мусороперерабатывающих предприятия - в Тюмени, Ишиме и Тобольске, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Стоимость проекта, который софинансируется концессионером, составит 2,5 млрд рублей.

Руководству Орловской области удалось привлечь инвесторов и успешно ввести в январе 2018 года комплекс переработки твердых бытовых отходов мощностью около 200 тыс. тонн в год, стоимость проекта составила 360 млн рублей. "Для организации завода была рекультивирована территория старого мусорного полигона на окраине города, предприятие заняло площадь около 2 га", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в этом регионе твердые бытовые отходы приходилось складировать на свалках, потому что несколько небольших перерабатывающих площадок мощностью от 20 тыс. до 40 тыс. тонн в год не справлялись с объемами.

Новый мусоросортировочный комплекс на 200 тыс. кубометров отходов в год для нужд Каспийска и нескольких районов Махачкалы строится в Дагестане. В феврале 2017 года здесь запустили первый в республике завод по переработке использованных автомобильных шин.

Население одобряет не всегда

Инициативы властей по привлечению инвесторов в "мусорный бизнес" не всегда находят поддержку населения. Во Владимирской области новость о возможном строительстве мусороперерабатывающего завода, ориентированного в том числе на прием мусора из Москвы, обернулась скандалом. Летом 2017 года инвестор предложил построить в Киржачском районе современный мусоросортировочный завод, однако местное население выступило против, и в феврале 2018 года бизнесмены отказались от проекта. При этом власти сообщают, что уже в 2018 году полигоны, расположенные на границе с Московской областью, будут заполнены.

Тем временем 1 марта областная прокуратура выявила новую самовольную свалку в Судогодском районе, ущерб окружающей среде оценивается в 5,2 млн рублей. "Установлено, что на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне реки Клязьма, произведено уничтожение плодородного слоя почвы путем размещения отвалов грунта и строительных отходов. Общая площадь земель, испорченных собственником в результате самовольного перекрытия поверхности почвы, а также почвенного профиля искусственными покрытиями, составила 7285,56 кв. м", - сообщили в прокуратуре.

Проблемные места

Обращение с мусором стало проблемой в Псковской области в начале 2018 года. Как рассказал ТАСС заместитель губернатора региона Александр Кузнецов, полигон, располагающийся на окраине Пскова, выработал свой ресурс и был закрыт, и теперь областные власти заняты поиском площадки и инвестора для нового полигона.

Руководство Северной Осетии пытается решить проблему переполненности полигона во Владикавказе, который перестал отвечать санитарным требованиям. Сейчас власти разработали проект нового полигона, который, как предполагается, будет отвечать всем требования экологической безопасности. Власти региона ведут переговоры с инвесторами о строительстве мусороперерабатывающего завода.

Переполненный полигон пришлось закрыть летом 2017 года в Переславле-Залесском Ярославской области. Весной на объекте начнутся работы по рекультивации, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

По пути рекультивации собираются идти и в Мурманской области. "Мы на региональном уровне уже плотно заняты этой работой. На разработку проектов рекультивации свалок из областного бюджета муниципалитетам Мурманской области в 2018-2020 годах будет выделяться свыше 20 млн рублей ежегодно", - рассказала губернатор региона Марина Ковтун.

По данным замглавы природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Ковалевского, в 2018 году в регионе планируется ликвидировать порядка 250-260 свалок. "Можно сказать, что 95% из них расположены в городах. Всего на конец 2017 года в регионе было зафиксировано 344 объекта стихийного скопления мусора", - сказал он, добавив, что в 2017 году власти региона ликвидировали почти 800 стихийных свалок.

В Саратовской области власти регулярно проводят рейды для выявления несанкционированных свалок. В результате только в 2017 году было выявлено более 500 новых свалок, более 140 из них ликвидированы.

Усилия ОНФ

Обилие несанкционированных свалок, особенно в регионах Центрального федерального округа, оказалось год назад в центре внимания Общероссийского народного фронта (ОНФ), который инициировал федеральный проект "Генеральная уборка". Сегодня активисты принимают обращения граждан и реагируют на них, выезжая на места для уборки мусора. В целом по стране за год реализации проекта поступило более 16 тыс. обращений граждан, примерно по половине из них уже удалось добиться положительного решения.

В Тверской области активисты ОНФ добились за год ликвидации 80 незаконных свалок, однако это только 25% от их общего количества в регионе.

"Проблема свалок остается актуальной для Омска. Фактически ситуация никак не меняется - новые полигоны как не строились, так и не строятся, три старые свалки - полигонами их назвать нельзя - работают без лицензии. До февраля они могли работать в режиме накопления отходов, этот срок прошел, они дальше продолжают принимать мусор, потому что у Омска просто нет другого выхода. Территориальная схема по обращению с отходами в Омской области уже разработана, но она сырая, нет понимания, куда весь этот мусор вывозить", - рассказал ТАСС Евгений Герасименко, активист проекта "Генеральная уборка".