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Глава ФАДН присоединился к акции "Межнациональная зарядка 180318", приуроченной к выборам

Общество
2 марта, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Эстафета будет проходить в разных регионах до 18 марта

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов принял участие во всероссийской эстафете "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!", приуроченной к выборам президента РФ 18 марта 2018 года, сообщили ТАСС в пресс- службе ведомства в пятницу.

"Приглашаю всех присоединиться к зарядке. Ведь спорт - это то, что нас объединяет, а в межнациональной дружбе заключается сила нашей страны", - подчеркнул Баринов.

Глава ФАДН подтянулся на перекладине 18 раз и передал эстафету президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а также олимпийским чемпионам Вячеславу Фетисову и Сергею Чепикову.

Эстафета организована ФАДН и будет проходить в разных регионах страны до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180 318 упражнений. Число выбрано неслучайно - оно символизирует дату голосования, отметили в пресс-службе.

"Одними из первых на "Межнациональную зарядку 180318" выйдут жители регионов Северного Кавказа. Первая массовая тренировка состоится 5 марта в Чечне. Ожидается, что в эстафете на территории Северо-Кавказского федерального округа примет участие несколько десятков тысяч человек", - добавили в ФАДН.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов: Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева и других.

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