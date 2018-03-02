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СМИ: в Европе почтили память убитого словацкого журналиста Яна Куциака

Общество
2 марта, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Демонстрации и митинги прошли в Словакии и Чехии

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ТАСС, 2 марта. Демонстрации и митинги за соблюдение свободы слова и в защиту журналистов, посвященные памяти убитого репортера словацкого сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты, состоялись в пятницу в городах Европы. Об этом сообщило Словацкое радио.

Тысячи граждан вышли на улицы Братиславы и других городов Словакии. К ним присоединился президент республики Андрей Киска. Участники траурных церемоний несли фотографии Яна Куциака и транспаранты с лозунгами.

В Праге траурная церемония состоялась перед зданием посольства Словакии. В ней приняли участие более 200 граждан. Более тысячи человек почтили память Яна Куциака и его невесты в городе Брно на юго-востоке Чехии.

Памятные мероприятия прошли также в Берлине, Париже и Люксембурге. Они запланированы в Ванкувере, Пекине и Дубае.

Яна Куциака и его подругу убила словацкая мафия, потому что журналист смог вскрыть коррупцию во властных структурах республики. В одном из его материалов упоминались, в частности, имена двух помощников премьера Роберта Фицо, покинувших в среду свои посты. В отставку также подал министр культуры Словакии Марек Мадьярич.

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