Представители "Бессмертного полка" провели круглый стол в женевской штаб-квартире ООН

ЖЕНЕВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представители общероссийского движения "Бессмертный полк" и их коллеги из Армении, Израиля, Швейцарии и Китая впервые провели круглый стол на площадке ООН. Дискуссия о борьбе с прославлением нацизма и неонацизма, в которой участвовали дипломаты и представители гражданского общества из некоторых стран, состоялась в пятницу в женевской штаб-квартире всемирной организации на полях 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

Против героизации нацизма

"Мы долго к этому шли, и изначально было понимание, что площадка, созданная для сохранения мира, должна встретиться с "Бессмертным полком", который этот мир сохраняет", - заявил в интервью ТАСС сопредседатель движения "Бессмертный полк", депутат Госдумы Николай Земцов. Он считает, что необходимо объединить всех людей, которые помнят о Второй мировой войне и чтят победу. По его мнению, сейчас это особенно актуально, так как "государства Европы разрешают проведение на своих центральных улицах маршей в эсэсовской форме, а в Киеве проходят факельные шествия".

Земцов рассказал о задачах движения "Бессмертный полк" и его участниках. Он выразил надежду, что к 75-летию Победы удастся собрать вместе представителей всех 133 стран, проголосовавших в декабре 2017 года на Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

С приветствием к участникам круглого стола обратился председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Отрадно осознавать, что путь, который проделал "Бессмертный полк", привел его на высокую трибуну ООН для напоминания всем странам мира о важности сохранения памяти о великой победе. Считаю международное измерение "Бессмертного полка" совершенно закономерным развитием этого народного движения", - отметил Слуцкий.

Историческая правда

Представитель "Бессмертного полка" в Швейцарии Светлана Конев сообщила, что в этой стране 9 мая проходит мемориальная церемония на кладбище в Базеле, где похоронены погибшие во время войны советские воины. "В этом году там в третий раз пройдет акция "Бессмертный полк". Она будет проведена также в Женеве, наш оргкомитет оформил соответствующую заявку", - сказала она.

Выступившая на круглом столе доктор педагогических наук из Израиля Рахель Шапиро подчеркнула, что "ветераны Отечественной войны, живущие в Израиле, считают себя неотъемлемой частью союза ветеранов России". "Фронтовики, труженики тыла, бывшие блокадники Ленинграда, узники концлагерей и гетто, проживающие в Израиле, чувствуют заботу России", - сказала она.

Шапиро добавила, что нельзя допустить "возрождения идеологии и практики фашизма". "Как невозможно стереть номера с рук бывших узников концлагерей, моих соотечественников и по всему миру, так невозможно стереть нашу память о тех, кто победил в Великой Отечественной войне. Мы подключаемся к акции "Бессмертный полк" потому что это действительно бессмертно, - подчеркнула она. - Мы сделаем все возможное, чтобы воспитывать нашу молодежь на основах исторической правды".

Гоар Гумашьян, председатель общественной организации "Российско-армянское молодежное единство", сообщила, что в прошлом году в акции "Бессмертный полк" в Армении приняли участие более 4,5 тысяч человек. "В Армении проживает более 500 ветеранов Великой Отечественной войны. С каждым из них мы знакомы лично, работаем с ними", - сказала она.

На встрече выступили дипломаты Белоруссии и Венесуэлы. Они отметили актуальность противодействия неонацизму и выразили признательность постоянному представительству России за проведение круглого стола.