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Более 30 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада

Общество
4 марта, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В столице прогнозируют пасмурную погоду, сильный снег и мороз

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 30 рейсов задерживаются из-за непогоды в аэропортах столицы в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 11:10 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются 23 рейса, в Домодедове - семь, еще 17 отменено. Во Внукове задерживаются четыре рейса, два отменили.

По данным специализированного портала Flightradar, в Шереметьеве рейсы на вылет задерживаются в среднем на 41 минуту, на прилет - на пять минут. В Домодедове на вылет рейсы задерживаются в среднем на 36 минут, на прилет - на пять минут. Среднее время задержки рейсов на вылет во Внукове составляет 30 минут, на прилет - четыре минуты.

Как пояснили ТАСС в авиадиспетчерских службах, "аэропорты Московского авиационного узла работают по фактической погоде", рейсы отменяются по решению авиакомпаний. Задерживаются рейсы, по словам собеседника агентства, в связи с обработкой воздушных судов противообледенительной жидкостью и расчисткой взлетно-посадочных полос.

Гидрометцентр прогнозирует в Москве в воскресенье пасмурную погоду, сильный снег и небольшой мороз до минус восьми градусов.

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