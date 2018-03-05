Заболеваемость корью в РФ в декабре 2017 года выросла в пять раз

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Заболеваемость корью в России увеличилась в пять раз в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в основном докладе Росстата о социально-экономическом положении РФ, распространенном в понедельник.

"В декабре 2017 года зарегистрировано 262 случая заболевания корью [за аналогичный месяц 2016 года - 53 случая], случаев заболевания дифтерией не наблюдалось [в декабре 2016 года зарегистрирован один случай]", - говорится в докладе.

Среди заболевших коклюшем дети в возрасте 0-17 лет составляли 96%, менингокковой инфекцией - 70,9%, паротитом эпидемическим - 47,6%, краснухой - 33,3%, острым гепатитом А - 25,8%. Почти 70% заболевших острыми кишечными инфекциями также составляли дети в возрасте от 0 до 17 лет.