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Заболеваемость корью в РФ в декабре 2017 года выросла в пять раз

Общество
5 марта, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

По данным Росстата, в декабре было зарегистрировано 262 случая заболевания корью

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Заболеваемость корью в России увеличилась в пять раз в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в основном докладе Росстата о социально-экономическом положении РФ, распространенном в понедельник.

"В декабре 2017 года зарегистрировано 262 случая заболевания корью [за аналогичный месяц 2016 года - 53 случая], случаев заболевания дифтерией не наблюдалось [в декабре 2016 года зарегистрирован один случай]", - говорится в докладе.

Среди заболевших коклюшем дети в возрасте 0-17 лет составляли 96%, менингокковой инфекцией - 70,9%, паротитом эпидемическим - 47,6%, краснухой - 33,3%, острым гепатитом А - 25,8%. Почти 70% заболевших острыми кишечными инфекциями также составляли дети в возрасте от 0 до 17 лет.

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