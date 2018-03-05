Скворцова: около 570 ФАПов построят в России в ближайшие 1-2 года

УЛЬЯНОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Около 570 фельдшерско-акушерских пунктов будет построено в России в ближайшие 1-2 года. Это количество полностью обеспечит потребность страны, где сейчас действует порядка 43 тыс. таких объектов. Об этом сообщила журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Сейчас нам не хватает около 570 объектов на всю страну при наличии 43 тысяч. Для того, чтобы их выстроить, в принципе, достаточно 1 года. Если брать с запасом, то 2-х лет максимум", - сказала она.

Министр добавила, что массовое сокращение фельдшерско-акушерских пунктов происходило в прошлое десятилетие - с 2000 по 2010 год. Полторы тысячи объектов были сокращены и закрыты. В последние 3 года ежегодно строится большое количество ФАПов, сельских и районных амбулаторий.

"В 2016 году мы построили более 500 объектов сельской медицины. В прошлом году около 400: около 370 ФАПов и, соответственно, несколько десятков сельских врачебных амбулаторий", - уточнила Скворцова.

Министр сказала, что в начале 2017 года не хватало более тысячи дополнительных объектов сельского здравоохранения. "Благодаря тому, что мы с 2016 года запустили единую для всей страны геоинформационную систему, то есть систему территориального планирования, мы видим каждый населенный пункт, мы видим точки, где должны быть ФАПы или врачебные амбулатории, где их нет", - сказала она.

Скворцова также добавила, что ведется работа по созданию мобильных комплексов для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. На сегодняшний день таких создано уже несколько тысяч. В их числе мобильные ФАПы, и мобильные маммографы, мобильные флюорографы, комплексы для диспансеризации на шасси "КамАЗа", "ГАЗа" и других автомобилей, а также вездеходы для тундры и северных широт.