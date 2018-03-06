Минвостокразвития подведет во Владивостоке итоги работы за последние четыре года

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока подведет итоги деятельности за прошедшие четыре года на заседании коллегии во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Заседание коллегии Минвостокразвития состоится во Владивостоке 6 марта. На нем будут подведены итоги за четырехлетний период работы министерства", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в мероприятии примут участие вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, руководители Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Приглашены также губернаторы всех девяти регионов округа.

Галушка ранее рассказал журналистам, что на заседании коллегии будут также присутствовать инвесторы, лидеры общественного мнения, получатели "дальневосточного гектара". Кроме того, отмечал министр, помощник президента РФ Игорь Левитин намерен провести заседание рабочей группы по контролю исполнения поручений главы государства по итогам президиума Госсовета, посвященного развитию Дальнего Востока.

Отдельной темой мероприятий станет формирование первого национального доклада о развитии Дальнего Востока, который Минвостокразвития планирует представить в правительство РФ до 31 мая 2018 года.