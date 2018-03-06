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Эмма Уотсон сделала себе татуировку с орфографической ошибкой

Общество
6 марта, 15:27 UTC+3

Актриса пошутила в соцсетях, что теперь ей нужен редактор татуировок

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Материал из 1 страницы
Татуировка на руке Эммы Уотсон

Татуировка на руке Эммы Уотсон

© REUTERS/Danny Moloshok

ТАСС, 6 марта. Британская актриса Эмма Уотсон сделала себе на руке татуировку в поддержку недавно появившегося в США движения под названием "Time's Up", которое ставит своей целью защиту женщин от сексуальных домогательств.

Однако надпись на руке актриса выполнена с ошибкой, сообщает телекомпания Fox News.

В сети появились фотографии татуировки, на которых видно, что словосочетание "Times Up" без апострофа перед буквой "s". Таким образом фраза, которая изначально должна была означать "время вышло", потеряла смысл. Ошибку заметили интернет-пользователи, которые отметили в комментариях, что не ожидали такого от выпускницы Брауновского университета со степенью бакалавра по английской литературе.

Актриса попыталась свести все к шутке, написав на своей странице в Twitter, что в связи с произошедшим ей потребуется нанять специального редактора для татуировок.

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