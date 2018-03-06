Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах в преддверии 8 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Затруднения на дорогах могут ожидать столичных водителей в преддверии праздничных выходных, сообщили во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В канун 8 марта в Москве традиционно ожидается рост числа автомобилей, что негативно скажется на дорожно-транспортной ситуации. Кроме того, в городе продолжается активная уборка снега", - говорится в сообщении.

ЦОДД прогнозирует затруднения на вылетных магистралях по направлению в область в связи с поездками на праздники за город. В центре напомнили, что вечерний час пик 7 марта из-за короткого рабочего дня будет смещен, для поездок рекомендуется пользоваться общественным транспортом.