СФ готов поддержать предложения по сокращению разрыва в зарплатах мужчин и женщин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Совет Федерации готов поддержать законодательные предложения по сокращению разрыва в оплате труда мужчин и женщин, в том числе по причинам дискриминационного характера. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала в интервью, опубликованном на сайте "Парламентской газеты" в среду, в преддверии Международного женского дня.

"Причина [разрыва в средней оплате труда мужчин и женщин в нашей стране] не только в разнице квалификации, характере труда. Нередко женщины за равноценный труд получают меньше, чем мужчины. Строго говоря, разрыв в оплате труда мужчин и женщин, в том числе по причинам дискриминационного характера, - проблема большинства стран", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что из этого не следует, что эту проблему не надо решать. Тем более, что у России, по ее словам, есть успехи в решении этого вопроса: так, если в 2005 году средняя зарплата женщины составляла 60% средней заработной платы мужчины, то сейчас этот показатель - 74%.

"Надо и дальше работать над сокращением этих "ножниц". Это не столько законодательная работа, сколько проблема правоприменительной практики бизнеса, бюджетных организаций и учреждений, управленческих структур. Наша палата готова поддержать инициативы, конкретные шаги в этом направлении", - отметила Матвиенко.

Вовлечение женщин в бизнес

Также, по мнению сенатора, необходимо продолжать создавать условия для вовлечения женщин в бизнес. Спикер Совфеда сообщила, что уже сегодня российские женщины-предприниматели обладают значительным образовательным, профессиональным, деловым потенциалом. Так, 85% из них имеют высшее образование, более 40% - получили дополнительное образование. Доля предприятий, созданных женщинами, например, в обрабатывающих производствах, составляет уже 32%.

"Наша палата прилагает усилия для того, чтобы дать импульс росту женской активности в сфере предпринимательства. Мы взаимодействуем с министерствами и ведомствами, региональными властями, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, структурами гражданского общества", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что уже есть конкретные результаты этой работы, в числе которых разработка и запуск специальных образовательных и кредитных программы для женщин-предпринимателей. Кроме того, подготовлены рекомендации по расширению участия женщин в социально-экономическом развитии страны, совершенствованию системы государственной поддержки, расширению возможностей малых предприятий по применению налоговых режимов, снижению административной нагрузки на предпринимателей.