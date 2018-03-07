Генассамблея WorldSkills определит столицу европейских соревнований 2022 года

БУДАПЕШТ, 7 марта. /ТАСС/. Генеральная ассамблея международного движения WorldSkills определит в среду столицу соревнований EuroSkills 2022. Одним из главных претендентов является Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе союза "WorldSkills Russia.

"Представители 28 европейских стран решат, станет ли Санкт-Петербург столицей EuroSkills 2022. Вердикт будет озвучен после голосования стран-участниц WorldSkills Europe на ежегодной генеральной ассамблее европейской организации", - сказали в пресс-службе.

Совет директоров WorldSkills Europe уже одобрил заявку Санкт-Петербурга после инспекционного визита в город в феврале этого года. Президент WorldSkills Europe Дита Траидас подчеркнула, что у Санкт-Петербурга как у кандидата на EuroSkills 2022 "очень впечатляющий первоначальный капитал". Голосование на генеральной ассамблее в Будапеште утвердит решение совета директоров. В случае успеха Санкт-Петербург проведет в 2022 году восьмой по счету чемпионат Европы по профессиональному мастерству, а эстафету России передаст Австрия как хозяйка EuroSkills в 2020 году. Мировые первенства WorldSkills проходят с 1950 года, право на проведение 45-го чемпионата выиграла Казань.

Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов считает, что опыт организации чемпионата мира в 2019 году и более 400 первенств, которые уже прошли в России за пять лет развития движения в России, позволят провести EuroSkills 2022 на самом высоком уровне. "Команда WorldSkills Russia готова к проведению европейского чемпионата. Россия приняла участие в пяти международных первенствах, и положительная динамика результатов нашей сборной произошла в том числе благодаря обмену профессиональным опытом с коллегами из Европы. Санкт-Петербург с большой честью выступит площадкой обмена лучших практик всего европейского сообщества", - сказал Уразов.

Претендентом на проведение чемпионата EuroSkills в 2022 году Петербург стал полгода назад. "Движение WorldSkills - большая поддержка по популяризации профессионального мастерства, и Правительство РФ очень заинтересовано в том, чтобы чемпионат EuroSkills прошел в России", - отметила замминистра образования РФ Ирина Потехина. Правительственные гарантии - такие, как безвизовый въезд в Россию для участников чемпионата, - уже подписаны, сообщили в пресс-службе союза.

EuroSkills 2018 года

Столица Венгрии примет EuroSkills в сентябре 2018 года. EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводят раз в два года в одной из 28-ми стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Столицей первого чемпионата Европы был Роттердам.

Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал Гетеборгв Швеции. Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм.