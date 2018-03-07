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Папа Римский: спорт строит мосты между враждующими странами

Общество
7 марта, 16:27 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 7, марта. /ТАСС

Понтифик подчеркнул, что "паралимпийские спортсмены и спортсменки служат для всех примером настойчивости и упорства, умения не сломиться"

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ВАТИКАН, 7 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск приветствовал участников предстоящих Паралимпийских Игр в Южной Корее, сообщает агентство ANSA. Выступая в среду с проповедью на коллективной аудиенции в ватиканском Аудиториуме им. Павла VI, понтифик заявил, что "спорт может проложить мосты между враждующими странами и внести весомый вклад в установление мира на планете.. А паралимпийские игры еще нагляднее доказывают, что в спорте их участники могут преодолеть собственные физические недостатки".

Папа подчеркнул, что "паралимпийские спортсмены и спортсменки служат для всех примером настойчивости и упорства, умения не сломиться. Спорт таким образом становится великой школой физической реабилитации".

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Паралимпиада-2018
Страны
Республика Корея
Персоны
Франциск (Папа Римский)
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