Папа Римский: спорт строит мосты между враждующими странами

ВАТИКАН, 7 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск приветствовал участников предстоящих Паралимпийских Игр в Южной Корее, сообщает агентство ANSA. Выступая в среду с проповедью на коллективной аудиенции в ватиканском Аудиториуме им. Павла VI, понтифик заявил, что "спорт может проложить мосты между враждующими странами и внести весомый вклад в установление мира на планете.. А паралимпийские игры еще нагляднее доказывают, что в спорте их участники могут преодолеть собственные физические недостатки".

Папа подчеркнул, что "паралимпийские спортсмены и спортсменки служат для всех примером настойчивости и упорства, умения не сломиться. Спорт таким образом становится великой школой физической реабилитации".