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В Берлине состоялась церемония открытия национального туристического офиса Visit Russia

Общество
8 марта, 1:33 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, марта. /ТАСС

Проект призван способствовать продвижению российских туристических предложений, повышению доверия к отечественному сервису, формированию позитивного имиджа страны за рубежом

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БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия российского национального туристического офиса Visit Russia ("Время побывать в России") состоялась в среду вечером в Берлине. Проект призван способствовать продвижению российских туристических предложений, повышению доверия к отечественному сервису, формированию позитивного имиджа страны за рубежом.

В мероприятии принял участие глава Ростуризма Олег Сафонов, который отметил, что офис Visit Russia будет "центральной площадкой с точки зрения предоставления объективной и полной информации о нашей стране и станет стимулом приехать в Россию". Он напомнил, что подобные офисы открылись не только в Берлине, но и в Мюнхене и Лейпциге.

"Эта работа будет продолжена и в других странах", - заметил Сафонов. По его словам, будет открыто более 40 туристических офисов в 23 странах.

"Мы хотим предоставить полную, объективную информацию о развитии нашей страны, показать все ее разнообразие и культуру, искусство и природу", - сказал Сафонов. Он выразил надежду на то, что туристическое бюро Visit Russia "станет центром общения и бизнес-, и туристического сообществ наших стран".

Проект Visit Russia реализуется Ростуризмом и частными инвесторами, о работе над ним было объявлено в марте 2015 года. В рамках проекта планируется открывать национальные туристические офисы за рубежом и в России, проводить рекламно-информационную кампанию. Основная цель - формирование положительного имиджа России, объединение федеральных и региональных ресурсов для развития и продвижения национальных предложений в сфере туризма на международном и внутреннем туристических рынках.

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