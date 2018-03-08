На российско-финляндской границе в Ленобласти скопилось более 250 машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Более 250 легковых и грузовых автомобилей скопилось в очереди на выезд в Финляндию на трех пунктах пропуска на границе в Ленинградской области. Об этом сообщило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).

По данным СЗТУ, самая большая очередь сейчас на пункте пропуска "Брусничное" - там выезда за пределы РФ ожидают около 100 легковых автомобилей. В пункте пропуска "Торфяновка" в очереди находятся 70 легковых и 20 грузовых машин, а в пункте пропуска "Светогорск" - 55 легковых машин и пять грузовиков.

Кроме того, по информации ведомства, на границе с Эстонией в пункте пропуска "Ивангород" также образовалась очередь, в которой стоят более 100 легковых авто.

Как пишут пользователи социальных сетей и сервисов онлайн-мониторинга очередей на границах, время ожидания на пунктах пропуска может составить до двух часов.

При этом, согласно справке СЗТУ, которая имеется в распоряжении ТАСС, на въезд в Россию со стороны Эстонии и Финляндии очередей практически нет.