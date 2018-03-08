На митинге в Кабардино-Балкарии почтили память жертв депортации балкарского народа

НАЛЬЧИК, 8 марта. /ТАСС/. Митинг, посвященный 74 годовщине депортации балкарцев 8 марта 1944 года, прошел в четверг у мемориала жертвам репрессий в Нальчике, передает корреспондент ТАСС с места события.

На площади собрались жители со всех уголков республики. У мемориала высадили деревья, что символизировало возвращение балкарцев на родину и начало новой жизни.

"Вопреки наветам балкарцы вернулись к своим родным очагам, родным горам - восторжествовала справедливость. Вместе с ними в дни горя и радости находятся рядом кабардинцы, русские и другие народы республики. Помня о гранитной стойкости духа балкарского народа, выдержавшего тяготы депортации, мы восхищаемся тем, что за невиданно короткий исторический срок он сумел войти в ряд самых динамично развивающихся народов России", - сказал, обращаясь к собравшимся, руководитель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Кабардино-Балкарии Мухамед Хафицэ.

Цветы к мемориалу и на могилу умершего в изгнании и перезахороненного на родине основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева возложили председатель правительства Алий Мусуков, спикер республиканского парламента Татьяна Егорова, представители общественности республики.

"Мужественно и стойко выдержав тяготы и лишения периода депортации, балкарский народ вернулся на родную землю, сохранив не только национальную культуру, язык и традиции, но и высокий созидательный потенциал. За прошедшие десятилетия он сумел добиться ярких успехов в экономическом и культурном строительстве, восстановить национальную государственность, - заявил в обращении к жителями республики глава КБР Юрий Коков. - Сегодня балкарский народ с оптимизмом смотрит в будущее, в единой многонациональной семье народов Российской Федерации строит новую жизнь. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности, сумеем решить любые задачи, обеспечить благополучие и процветание народов".

8 марта 1944 года по обвинению народа в пособничестве немецко-фашистским захватчикам более 37,7 тыс. балкарцев принудительно переселили в Среднюю Азию и Казахстан. Право вернуться на родную землю балкарский народ получил 28 марта 1957 года. Этот день отмечают в КБР как день возрождения балкарского народа. Законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" приняли в 1989 и 1991 годах.