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Почти 900 сирийцев вернулись в свои дома в Алеппо и Дэйр-эз-Зоре за сутки

Общество
8 марта, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

По сообщениям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, "обстановка стабилизируется", "вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома"

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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Почти 900 беженцев вернулись в свои дома в сирийских провинциях Алеппо и Дэйр-эз-Зор за минувшие сутки. Об этом сообщил в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В целом по стране режим прекращения боевых действий соблюдается, обстановка стабилизируется. Вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома. Так, в провинцию Алеппо из зоны деэскалации "Идлиб" через гуманитарный коридор из населенного пункта Тель-Султан в Абу-Эд-Духур за сутки вернулось 483 мирных жителя с личным имуществом. Продолжается восстановление провинции Дейр-Эз-Зор. За минувшие сутки в свои дома на восточном берегу реки Евфрат вернулось 373 человека", - сказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий по нормализации гуманитарной ситуации в Сирии, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд граждан.

По словам генерала, за сутки представители Центра по примирению обеспечили безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем.

"Так, в населенный пункт Телль-Гехаб, находящийся в провинции Дераа, остро нуждающимся жителям доставлены продовольствие и хозяйственные принадлежности общим весом 123 тонны. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор", - рассказал начальник центра.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 76 сирийцам, в том числе 33 детям, добавил он.

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