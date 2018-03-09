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В Приморье специалисты впервые изъяли из природы целую семью амурских тигров

Общество
9 марта, 4:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

Двоих тигрят и хищницу выпустят на волю после реабилитации

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ВЛАДИВОСТОК, 9 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Многодневную операцию по отлову двух 8-месячных тигрят провели в Приморье сотрудники департамента охотнадзора края, Центра "Амурский тигр", WWF России и межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр". Ранее, в начале февраля, они вынуждены были изъять из дикой природы их мать, молодую тигрицу.

"Это первая семья амурского тигра изъятая таким образом из природной среды. Всего в ней одна самка и два тигренка в возрасте 7-8 месяцев. В этом возрасте тигрята уже достаточно большие, размером примерно с собаку породы алабай", - рассказал ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Тигрица стала появляться возле села Алексей-Никольского в 40 км от Уссурийска. Отпугнуть хищника, который охотился на домашних и бездомных собак, не удалось, поэтому было принято решение о ее отлове. 2 февраля молодую самку амурского тигра отловили и поместили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Обследование показало, что у самки остались тигрята, которые могли находиться в опасности без матери.

"Все мы все очень надеемся, что после реабилитации тигриная семья вернется к себе домой, в дикую природу", - сказал руководитель отдела по сохранению редких видов Павел Фоменко.

По словам Арамилева, тигрята выглядят упитанными и здоровыми. Если специалисты подтвердят последствия травмы или болезни, которые заставили тигрицу выйти к людям, то хищницу вместе с тигрятами планируют отпустить на волю уже в мае.

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