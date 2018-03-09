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Пучков потребовал усилить мониторинг воздуха в районе свалки "Ядрово" в Подмосковье

Общество
9 марта, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Ранее власти Волоколамского района ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона "Ядрово"

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МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал усилить мониторинг воздуха в районе мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, власти которого ввели режим чрезвычайной ситуации из-за жалоб жителей на неприятный запах.

"Поднимайте дополнительные силы Роспотребнадзора, мобильные лаборатории в местах возможного запаха и организуйте прямую трансляцию всех этих данных", - распорядился Пучков в ходе селекторного совещания в МЧС. Он потребовал информировать население в реальном времени о данных замеров не только воздуха, но и почвы.

Как доложил министру представитель Главного управления МЧС по Московской области, превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано.

Мониторинг ведется на постоянной основе, в том числе по обращениям граждан. "Только за сутки произведено 72 замера проб воздуха", - уточнил он. От жителей поступило 13 жалоб на неприятный запах.

Ранее власти Волоколамского района ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию.

"Ядрово" входит в список пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.

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