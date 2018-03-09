Глава Ингушетии присоединился к всероссийской акции в преддверии выборов президента

МАГАС, 9 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров присоединился к приуроченной к предстоящим выборам президента России всероссийской акции "Межнациональная зарядка "180318: Мы выбираем сильную страну". Видеозапись, на которой запечатлено, как руководитель региона выполняет упражнения, опубликована на его странице в Instagram.

Передаю эстафету своему другу —губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, а также всем боксерам Ингушетии, да и всей России, потому что это упражнение великолепно тренирует ударную технику. #евкуров #аксенов #бочаров #ингушетия #спорт #выборы2018 #выборчемпионов180318 Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) Мар 9, 2018 в 8:24 PST

"Принял эстафету от главы республики Крым Сергея Аксенова и приступаю к делу", - сказал Евкуров, ударив кувалдой по покрышке 18 раз. Евкуров отметил, что делает такие упражнения ежедневно днем и вечером, по 150 раз в несколько подходов. "Потому что это упражнение великолепно тренирует ударную технику", - пояснил руководитель региона.

Евкуров передал эстафету губернатору Вологодской области Андрею Бочарову, а также всем боксерам страны.

Эстафета, организованная Федеральным агентством по делам национальностей и Межрегиональным координационным советом "Единой России", пройдет в разных регионах страны до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180 тыс. 318 упражнений. Число выбрано не случайно - оно символизирует дату голосования. Ранее такие зарядки прошли в Грозном, Махачкале, Назрани, Владикавказе, Нальчике и Симферополе.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.