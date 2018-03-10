Петербургские круизные лайнеры могут зайти в порт под Калининградом в 2020 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Круизные лайнеры из порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге могут начать заходить в морской терминал в городе Пионерский под Калининградом в 2020 году, сообщил журналистам в субботу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы - новая точка на Балтике, планируем запустить свой терминал уже в 2020 году, стройка будет заканчиваться в конце 2019 года. К 2020 году планируем, что компания [оператор порта] будет заходить и в калининградский порт", - сказал он в Москве на выставке "Интурмаркет".

Алиханов пояснил, что оператор порта "Морской фасад" в Петербурге планирует закупить несколько круизных лайнеров для увеличения потока туристов. Планируется, что эти лайнеры, в частности, будут заходить и в порт Калининградской области.

Создание портовой инфраструктуры для приема круизных и грузопассажирских судов в Калининградской области предусмотрено федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России" на 2010-2020 годы". По данным правительства области, терминал в Пионерском сможет принимать менее 305 тыс. человек и 80 тыс. грузов в год.

Стоимость строительства составляет 8 млрд рублей. ФГУП "Росморпорт" завершило проектные работы получило положительное заключение госэкспертизы по объекту. Правительство региона обязуется выполнить строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и дорог к терминалу.

XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2018" проходит 10-12 марта в Москве, это международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.