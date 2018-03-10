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Экс-порноактриса заявила о росте популярности после скандала вокруг ее связи с Трампом

Общество
10 марта, 19:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

Стефани Клиффорд подчеркнула, что теперь она исполняет стриптиз три-четыре раза в месяц

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НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Карьера Стефани Клиффорд в качестве стриптизерши резко пошла в гору после скандальных публикаций о ее предполагаемой интимной связи с Дональдом Трампом, имевшей место более 10 лет назад. Такое признание бывшая порноактриса сделала в субботу в эфире телекомпании CNN.

"Обычно я танцевала [исполняя стриптиз] один раз в месяц, а сейчас - три-четыре раза в месяц. Это просто замечательно", - сказала она.

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Клиффорд, однако, сравнила рост своей известности с "обоюдоострым лезвием". "Все это затмевает множество фильмов для взрослых, которые я должна продвигать, а также вынуждает приостановить важные проекты, над которыми я работаю", - сообщила женщина, выступающая под псевдонимом Сторми Дэниелс.

В конце января газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тысяч Клиффорд за месяц до выборов в США 2016 года, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в июле 2006 года. Издание акцентировало внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с упомянутой женщиной.

Во вторник Клиффорд подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом. Она подтвердила, что получила от Коэна деньги в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах и не передавать никому переписку и фотографии миллиардера.

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