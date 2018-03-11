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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасной лихорадке в Гане

Общество
11 марта, 7:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

В феврале минздрав Ганы сообщил о возможности вспышки лихорадки Ласса в стране

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Гану, о подтвержденном случае гибели от лихорадки Ласса в стране.

"Министерство здравоохранения Ганы подтвердило 1 февраля текущего года факт смерти от лихорадки Ласса человека, находившегося на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи (NMIMR). Диагноз подтвержден лабораторно. Все сотрудники института, которые имели контакт с больным, находятся под наблюдением. <...> Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

В ведомстве отметили, что в феврале 2018 года минздрав Ганы предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса в стране, так как заболевание уже распространилось в нескольких странах Западной Африки, в первую очередь в Нигерии, где заболело более 300 человек, 31 из которых умер.

По информации Роспотребнадзора, лихорадка Ласса - опасная геморрагическая инфекционная природно-очаговая инфекция вирусной природы. Передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Может передаваться от человека к человеку при близком контакте, в том числе в больницах и лабораториях. Является эндемичным заболеванием в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии, а также встречается в других странах Западной Африки. Лечение симптоматическое, вакцина не разработана.

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Страны
Гана Мали Бенин Гвинея Россия Либерия Нигерия Сьерра-Леоне
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