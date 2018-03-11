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Гуманитарную помощь от фонда Кадырова за неделю получили 1700 жителей Сирии

Общество
11 марта, 16:04 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 11, марта. /ТАСС

По словам Рамзана Кадырова, продукты питания и одежду получили жители района Абу Альдухур, где в течение трех лет шли бои за аэропорт

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Антон Новодережкин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени А-Х. Кадырова в течение недели оказал гуманитарную помощь 1700 жителям Сирии. Об этом сообщил в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Помощь фонда доходит до самых глубоких и отдаленных районов САР, куда еще не добралась ни одна международная благотворительная организация. В частности, продукты питания и одежду получили жители района Абу Альдухур, где в течение трех лет шли ожесточенные бои за объект стратегического назначения - аэропорт", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Всего за эту неделю помощь от фонда получили 1700 человек. Ранее гуманитарную помощь от фонда получили более 8500 семей, проживающих в районах Аллсахха, Вадха и Аррант.

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