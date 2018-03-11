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Школьники Москвы совершат экскурсии на 100 предприятий в рамках программы профориентации

Общество
11 марта, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Школьникам расскажут о рабочих и инженерных профессиях, а также помогут определиться с выбором специальности

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Столичные власти запустили программу "Технонавигатор", в рамках которой около пяти тысяч школьников в текущем году смогут принять участие в экскурсиях на промышленные предприятия и в технопарки Москвы. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Запустили программу "Технонавигатор". До конца года до пяти тысяч школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки", - говорится сообщении.

Мэр столицы добавил, что школьникам расскажут о рабочих и инженерных профессиях, а также помогут определиться с выбором специальности.

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