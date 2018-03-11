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Национал-патриоты провели в Вильнюсе шествие под лозунгом "Литва - для литовцев"

Общество
11 марта, 19:31 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 11, марта. /ТАСС

Рядом с участниками акции также прошли люди с плакатом "Литва состоит не из одной нации"

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© Владимир Иванов/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 11 марта. /ТАСС/. Национал-патриотические организации Литвы провели в столице в воскресенье, в День восстановления независимости республики, санкционированное мэрией шествие по главному городскому проспекту под лозунгом "Литва - для литовцев". Согласно оценкам присматривавшей за порядком полиции, в акции приняли участие около тысячи человек.

Впереди шествия его участники несли транспарант "Литва - для литовцев". Они периодически скандировали этот лозунг и исполняли патриотические песни. Из толпы горожан, собравшихся посмотреть на марш, доносились альтернативные выкрики: "Литва - для всех".

Рядом с марширующими национал-патриотами шли молодые люди с небольшим плакатом "Литва состоит не из одной нации". Эксцессов в ходе марша и непродолжительного митинга, который провели организаторы, полиция не зафиксировала.

Такие шествия проводятся с 2000 года. Несколько лет они проходили без обязательной санкции городских властей. Первый раз разрешение было выдано в 2009 году.

Не получили национал-патриоты согласия мэрии и на проведение факельного шествия в честь 100-летия независимости, которое отмечалось 16 февраля. Тем не менее оно состоялось, в нем приняли участие нескольких сотен человек.

11 марта Литва отмечает восстановление независимости. В 1990 году в этот день депутаты парламента проголосовали за выход республики из состава СССР и восстановление независимого государства.

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