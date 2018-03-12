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Павильоны России стали центром притяжения на международной книжной ярмарке в Мексике

Общество
12 марта, 0:49 UTC+3 МЕРИДА корр. ТАСС, Иван Валюк

Менее чем за сутки после открытия культурного форума их посетили несколько тысяч человек

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© Иван Валюк/ТАСС

МЕРИДА /Мексика/, 12 марта. /Спец. корр. ТАСС Иван Валюк/. Жители Мексики проявили большой интерес к павильонам России на международной книжной ярмарке FILEY-2018 в городе Мерида, столице штата Юкатан. Менее чем за сутки после открытия культурного форума их посетили несколько тысяч человек. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала в воскресенье участница российской делегации, сотрудница учебно-научного Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова в РГГУ Татьяна Молодчикова.

"Мы видим огромное количество людей, которые хотят познакомиться с русской культурой, с книжной культурой, с техниками изготовления сувениров, - сказала Молодчикова. - Посетители идут постоянно, по моим оценкам, у нас побывали уже 5 - 10 тыс. человек". Она отметила, что особое внимание мексиканцев привлекает павильон, посвященный акции "Бессмертный полк". Большим успехом также пользуются выставки фотографий о Крыме и народах России.

"Не было ни одного человека, который отозвался бы негативно, все очень доброжелательны и открыты, задают вопросы, связанные с культурой, а также с космосом, эта тема их очень интересует", - добавила Молодчикова. "Российская экспозиция очень интересная, столько любопытных вещей, я просто очарована", - поделилась впечатлениями с корр. ТАСС жительница Мериды по имени Джессика, которая пришла на ярмарку вместе с маленькой дочкой.

Россия стала почетным гостем международного культурного форума, который был организован в штате Юкатан уже в седьмой раз. В воскресенье у входа в конгресс-центр Siglo XXI, ставший местом проведения ярмарки, был открыт памятник Юрию Кнорозову (1922-1999). Выдающийся российский ученый сумел дешифровать письменность древних майя, живших на территории современных Мексики, Белиза, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

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