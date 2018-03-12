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В Приморье прооперировали тигрицу с огнестрельными ранениями

Общество
12 марта, 5:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Ветеринары сообщили, что состояние хищницы тяжелое, но "немного улучшается"

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ТАСС, 12 марта. Приморские ветеринары сделали операцию получившей огнестрельные ранения тигрице, она в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор приморского Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных Виктор Кузьменко.

"Ей провели полостную операцию. Состояние тяжелое, но немного улучшается. Тигрица стала есть", - сказал Кузьменко.

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Раненую хищницу обнаружили 6 марта водители лесовозов в заказнике "Матайский", в трех километрах от поселка Южный района имени Лазо Хабаровского края. Выехавшие туда сотрудники регионального минприроды отловили ее и отправили в приморский центр реабилитации животных в селе Алексеевка. Ветеринары удалили из тела хищницы четыре картечи, у нее также травмирована задняя лапа.

По словам Кузьменко, решение о проведении повторных операций пока не принимали, необходимо, чтобы "кошка пришла в себя". Состояние животного после полученного ранения может ухудшиться через две недели, через месяц, отметил Кузьменко.

Он добавил, что тигрице около семи лет, животное было в очень хорошей физической форме.

Как сообщили ТАСС в УМВД России по Хабаровскому краю, в настоящее время полиция ищет стрелявшего в тигрицу.

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