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Сотрудники "Хабаровского мостоотряда" не вышли на работу из-за долга по зарплате

Общество
12 марта, 7:13 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 12, марта. /ТАСС

Долг перед сотрудниками превышает 7,5 млн рублей

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ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Рабочие ООО "Хабаровский мостоотряд" (учредитель АО "Дальмостострой" - банкрот) приостановили свою деятельность из-за задолженности по зарплате в размере 7,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник на предприятии и в прокуратуре региона.

"С сегодняшнего дня мы приостановили работу до полной выплаты заработной платы. Деньги не выплатили за январь и февраль. Людям даже не на что приехать на работу, просто нет средств", - сказал бетонщик "Хабаровского мостоотряда" Дмитрий Омельченко.

Он уточнил, что на работу не вышли около 15 человек - бетонщики, арматурщики, монтажники, крановщики, механизаторы, задействованные в производстве свай. Омельченко отметил, что зарплату предприятие не выплатило впервые.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края, долг "Хабаровского мостоотряда" перед своими сотрудниками превышает 7,5 млн рублей.

"Имеется задолженность перед 214 работниками. Прокуратура начала проверку предприятия, получив данные Росстата - еще до сообщений о приостановлении деятельности сотрудников", - сказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Она уточнила, что ранее предприятие в поле зрения прокуратуры из-за задержек зарплаты не попадало.

Помимо "Хабаровского мостоотряда", добавила Глазова, прокуратура проверяет и "Комсомольский мостоотряд" (учредитель - АО "Дальмостострой"), где 384 работникам не выплатили более 8,1 млн рублей зарплаты.

Долги из-за заказчика

Как сообщил ТАСС гендиректор "Хабаровского мостоотряда" Сергей Кузнецов, задолженность по зарплате перед сотрудниками образовалась из-за заказчика, который вовремя не оплатил выполненный объем работ.

"Заказчик задержал выплаты. Как только он рассчитается, мы перечислим деньги сотрудникам. Надеюсь, это произойдет на этой неделе", - сказал Кузнецов.

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